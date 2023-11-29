Вышла книга песен и стихов Дмитрия Ревякина

В книге представлены как известные, так и ранее не публиковавшиеся тексты. Издание уже доступно для заказа в интернет-магазинах.



Обложка книги

Новая книга получила название «Калинов Мост: избранные стихи и песни с комментариями». В издание также вошли черновики, редкие фотографии и автографы Дмитрия Ревякина. Также в сборнике представлены тексты песен 90-х годов, до сих пор не нашедшие места в альбомах коллектива.

«Лидер легендарной сибирской группы “Калинов Мост” Дмитрий Ревякин занимает среди поэтов русского рока особенное место. С формальной стороны это проявляется хотя бы в том, что его поэтические тексты, как заметили исследователи, далеко опережают всех остальных наших рокеров по лексическому разнообразию. Не в последнюю очередь тут сказалось увлечение Ревякина историей, а также поэзией реформатора русского языка Велимира Хлебникова» – говорится в пресс-релизе издания.

В сборник вошли стихотворения Дмитрия Ревякина из его шести поэтических сборников. Также в книге представлены тексты песен из альбомов «Выворотень», «Дарза», «Узарень», «Пояс Ульчи», «Оружие» и других. Впервые произведения представлены не по циклам, а в хронологическом порядке с указанием дат и места написания.