Дмитрий Ревякин выпустил светлое Kosmotango

Новый альбом Ревякина по настроению, звучанию, движению – именно праздничный, искряще-фонтанирующий, курортно-романтический. Пожалуй, такой светлой, подвижной и позитивной пластинки у Ревякина ещё не было.

«Вообще, танец – ключевое для этого альбома понятие. Недаром в самом названии прямо звучит «танго». Альбом очень подвижный, динамичный, ритмичный не только в смысле танцевальности, хотя под некоторые композиции вполне можно и хочется танцевать. А прежде всего в смысле чувств, которыми заражает слушателя. Это цикл песен о новой любви, об отношениях, бурных и нежных чувствах. С первой же композиции слушателя будто подхватывает волна близкого, ожидаемого счастья и несёт на крыльях почти детского восторга», - говорится в пресс-релизе.



Kosmotango

Как считает сам Дмитрий Ревякин, «особенно этот альбом порадует, конечно, девчонок. Но истинные рыцари и породистые кабальеро тоже будут в восторге».

Достаточно густой, выразительный, живой бас (его виртуозно исполнил штатный басист «Калинова Моста» Андрей Баслык), чарующие переливы испанской гитары, пьянящие трубы... Кстати, о трубах. На них играет Александр Чиненков – легендарный музыкант, поработавший в своё время с «Арсеналом», «Весёлыми ребятами», Аллой Пугачёвой, группой «СВ», как говорит Ревякин – «анахорет, патриарх, динозавр и последний из могикан», – с которым некогда записывался эпический калиновомостовский шедевр «Пояс Ульчи». И действительно в некоторых композициях Kosmotango ценители группы «Калинов мост» наверняка услышат отзвуки «Пояса» с его богатой музыкальной палитрой. Тут вам и упомянутая труба, и флюгельгорн, и всевозможная экзотическая перкуссия… Всё это Александр Чиненков. И, конечно, есть на альбоме узнаваемый, протяжный баян Александра Владыкина, который также звучал ещё на «Поясе»…

Музыкальным продюсером и аранжировщиком, как и на предыдущих двух сольниках Ревякина, стал московский музыкант Александр Бадажков, успевший поработать с такими звёздами, как Земфира и Владимир Пресняков младший.