Дмитрий Ревякин выпустил новый сольный альбом «Снег-Печенег»

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Дмитрий Ревякин сегодня представил на CD свой новый сольный альбом «Снег-Печенег» (слушать альбом).

«Года два назад мы с гитаристом Александром Бадажковым выпустили экспериментальную пластинку — мой сольный альбом «Змееборец». И вот за это время у меня собрался цикл песен, и мы решили опять обратится к нашему совместному творчеству.

«Снег-печенег» получился более песенным. В нем нет таких экспериментов, как декламация или жесткая музыка. Это гитарная работа, надеюсь, что она всем очень понравится».

В буклете сольника разместили стихи Дмитрия Ревякина и благодарность всем, кто участвовал в создании альбома, в том числе – через краудфандинг.

Дмитрий Ревякин
Дмитрий Ревякин

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