Дмитрий Ревякин восстановит легендарную студию SNC

Опубликовано пользователем

Группа «Калинов Мост» в январе выпустила альбом «Даурия» про Забайкалье, но уже готовится приступить к записи следующей пластинки.

Работа над будущем релизом будет проходить не абы где, а на русском аналоге английской студии Abbey Road — студии Стаса Намина. Но для этого ее надо привести в рабочее состояние. Об этом рассказал «Нашему радио» Дмитрий Ревякин:

«Калинов МОст»
«Калинов МОст»

«Сейчас приступаем к возрождению студии «SNC», студии Стаса Намина, где записывались многие музыканты. Это возрождение мы перенесли на то время, когда мы отрепетируем и отыграем концерты в Питере и в Москве. Надеемся, что к осени все закончим и тогда, уже в новой студии можем приступить к работе над новым альбомом группы. Эти стены помнят многих артистов: и Фрэнка Заппу и Pink Floyd, и наших музыкантов, например Константина Кинчева, группу «АукцЫон», кого там только не было, студия работала день и ночь».

Быстрый поиск: 