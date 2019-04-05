Дмитрий Ревякин восстановит легендарную студию SNC

Работа над будущем релизом будет проходить не абы где, а на русском аналоге английской студии Abbey Road — студии Стаса Намина. Но для этого ее надо привести в рабочее состояние. Об этом рассказал «Нашему радио» Дмитрий Ревякин:
«Сейчас приступаем к возрождению студии «SNC», студии Стаса Намина, где записывались многие музыканты. Это возрождение мы перенесли на то время, когда мы отрепетируем и отыграем концерты в Питере и в Москве. Надеемся, что к осени все закончим и тогда, уже в новой студии можем приступить к работе над новым альбомом группы. Эти стены помнят многих артистов: и Фрэнка Заппу и Pink Floyd, и наших музыкантов, например Константина Кинчева, группу «АукцЫон», кого там только не было, студия работала день и ночь».
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