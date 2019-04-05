Дмитрий Ревякин восстановит легендарную студию SNC

Подарочное издание под названием «Уходили из дома. The Best» на компакт-дисках уже доступно для заказа в интернет-магазинах. Новый сборник группы «Калинов Мост» состоит из девятнадцати композиций.









В него вошли следующие песни:







1. Ангелы рая



2. Сберегла



3. Моя песня



4. Девочка летом



5. Конь-огонь



6. Даурия



7. Надо было



8. Назад в подвалы



9. Дома не был



10. На Урал



11. Уходили из дома



12. Иерусалим



13. Толокно

