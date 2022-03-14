«Калинов Мост» выпустит альбом «Холсты» с помощью краудфандинга

Это уже шестой раз с 2016 года, когда группа и ее лидер Дмитрий Ревякин обращаются за поддержкой к фанатам через «Планету».



ТЕКСТ





«Работа предстоит масштабная и творческая, с нами впервые в студии будут работать наши новые музыканты. Мы познакомим вас со всеми, покажем кулуары студийной работы. Присоединяйтесь к проекту – альбом увидит свет при вашей поддержке. Впереди нас ждет много интересного!», – говорит Дмитрий о новом сборе.

Цель, которую поставила перед собой группа – 900 тысяч рублей. Приобрести цифровую версию альбома можно за 500 рублей, CD – за тысячу рублей, CD c автографом – за 1500 рублей, с персональным автографом – за 2000 рублей, а с персональным автографом и благодарностью в буклете – за 3000 рублей. За 5000 рублей доступно приглашение на концерт 26 марта в «Известия hall», на котором можно будет попасть на саундчек, сделать фото с музыкантами на память и получить персональный автограф.