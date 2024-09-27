«Калинов мост» выпустил целебный альбом «Дастояр»

Релиз включает десять песен, которые были созданы лидером команды Дмитрием Ревякиным еще в 90-е годы, но не были своевременно доведены до записи. В него вошли песни, написанные между пластинками «Пояс Ульчи» (1993) и «Оружие» (1998).

На издание альбома на краудфандинговом ресурсе Planeta.ru было собрано 1,8 миллиона рублей.

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Калинов мост

«Можно сказать, перед нами затерянный легендарный альбом русского рока, который, как Китеж, когда уже никто и не надеялся, вдруг в наши дни чудесно всплывает из таинственных глубин озера Светлояр (озера, кстати, по легенде, метеоритного, то есть небесного, происхождения). Всплывает, сияя чудесными огнями – словами и мелодиями, именно сейчас, когда русским людям так необходима поддержка свыше и из глубин народной памяти. В эти трагические, критические, быть может, последние, времена нам очень нужен такой светлый, возвышенный, целебный альбом. Альбом-дар, альбом-достояние», - говорит Дмитрий Ревякин.

Дастояр – это неологизм Ревякина, впервые упоминавшийся в песне «Крошево вытупа» из альбома «Дарза». Как объяснял когда-то сам автор, дастояр – это «нечто вроде небесных чертогов, скандинавской вальгаллы или славянского ирия, куда заслуженно попадают герои и подвижники».