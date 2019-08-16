Дмитрий Ревякин показал заглавный трек будущего сольного альбома

Трек опубликован на портале «Планета», где можно оформить предзаказ готовящейся пластинки.

Напомним, что Ревякин записывает альбом совместно с гитаристом Александром Бадажковым. Ранее тем же тандемом была создана пластинка «Змееборец». На текущий момент пьесу можно послушать только на портале «Планета». Там же проходит краудфандинг-акция по выпуску альбома. Она продлится до 9 сентября, а собрать на выпуск диска предполагается 500 000 рублей.

По словам Дмитрия Ревякина число копий альбома «#снегпеченег» будет в точности соответствовать количеству купленных в рамках крауд-кампании дисков.

Ближайшие концерты «Калинова Моста» в столицах состоятся осенью. В Санкт-Петербурге группу можно увидеть 28 сентября в клубе «Колизей». В Москве группа выступит 2 ноября в Мумий Тролль баре. Билеты на оба выступления уже поступили в продажу. Напомним также, что последний на текущий момент студийный альбом группы «Калинов Мост» вышел в конце 2018 года. Он называется «Даурия». Эта работа посвящена Забайкалью.