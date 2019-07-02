Дмитрий Ревякин выпустит второй сольный альбом

Музыкант запустил краудфандинговый проект.
«Года два назад мы с гитаристом Александром Бадажковым выпустили экспериментальную пластинку — мой сольный альбом «Змееборец». И вот за это время у меня собрался цикл песен, и мы решили опять обратится к нашему совместному творчеству.
Цикл традиционный — 12 пьес, название пока не придумано. Я думаю, мы придумаем его вместе со слушателями, если они активно будут участвовать в поддержке этого начинания. Хочу еще сказать, что следующий альбом – более песенный, там нет таких экспериментов, как декламация или жесткая музыка. Это будет более песенная, я бы сказал, гитарная работа, надеюсь, что она всем очень понравится»
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