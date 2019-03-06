«Калинов Мост» собрал свой The Best

Подарочное издание под названием «Уходили из дома. The Best» на компакт-дисках уже доступно для заказа в интернет-магазинах. Новый сборник группы «Калинов Мост» состоит из девятнадцати композиций.

В него вошли следующие песни:



1. Ангелы рая

2. Сберегла

3. Моя песня

4. Девочка летом

5. Конь-огонь

6. Даурия

7. Надо было

8. Назад в подвалы

9. Дома не был

10. На Урал

11. Уходили из дома

12. Иерусалим

13. Толокно

14. Камчатка

15. Всадники

16. Улетай

17. Родная

18. Девка красная

19. Сансара

Издание выпущено в формате диджипак, содержит многостраничный буклет с комментариями к каждой песне. Диски упакованы в слип-кейс. Заказать издание можно в интернет-магазине на официальной странице группы «Калинов Мост» в социальной сети «Вконтакте».

Музыканты уточняют, что пересведения не было, и песни в сборнике выложены в оригинальных версиях.