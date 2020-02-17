Шевчук, Васильев, Шклярский, Кинчев и другие перепели Башлачева

«Сегодня в 14-05 отошла ко Господу монахиня Иулиания, больше известная как Анастасия Рахлина», - сообщается на ее странице в Facebook .





Она была гражданской женой ушедшего 30 лет назад Александра Башлачёва и мамой его сына Егора.







Анастасия Рахлина