Шевчук, Васильев, Шклярский, Кинчев и другие перепели Башлачева

В проекте участвовали многие известные рок-музыканты России и постсоветского пространства, большинство из которых лично знали Александра: Юрий Шевчук, Александр Васильев, Эдмунд Шклярский, Константин Кинчев, Гарик Сукачев, Юрий Наумов, Александр Ф. Скляр, Сергей Богаев, Вячеслав Бутусов.
«Мы очень трепетно отнеслись к задаче, которая перед нами стояла, и постарались сделать аранжировки такими, чтобы Александр был доволен. В проекте участвовали дорогие для меня музыканты, которые спели так, как они эти песни понимают, точно так же мыслят. Я уверен, здесь есть что послушать. Башлачева, мне кажется, крайне сложно испортить, в каждой метафоре, в каждой строчке он просматривается, слышится, всё это читается и вкушается», - говорит Дмитрий Ревякин.
Релиз выпущен на лейбле Navigator Records.
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