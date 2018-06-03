Умерла бывшая жена Александра Башлачева

«Сегодня в 14-05 отошла ко Господу монахиня Иулиания, больше известная как Анастасия Рахлина», - сообщается на ее странице в Facebook .

Она была гражданской женой ушедшего 30 лет назад Александра Башлачёва и мамой его сына Егора.



Анастасия Рахлина

Также была известна как одна из первых российских журналисток, пишущих о рок-музыке. Работала на радиостанции SNC, в телепрограмме «Антропология» и других. Затем Настя много лет сотрудничала с интернет-порталом «Православие.ru». В декабре 2016 года в издательстве Сретенского монастыря вышла ее книга «В руки, Твои, Господи…», посвященная священнику Игорю Розину, убитому в 2001 году в Георгиевском храме города Тырныауз, что на Северном Кавказе. Близко к сердцу она принимала и все то, что происходит в последние годы у нас в Донбассе.

В конце апреля прошлого года Настя узнала, что больна раком. Мужественно переносила болезнь. Минувшей зимой приняла монашеский постриг. 28 мая ей исполнилось 53 года. Свой последний день рождения она встретила в реанимации больницы Склифосовского.