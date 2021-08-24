В Петербурге появится памятник Александру Башлачеву

Шевчук, Васильев, Шклярский, Кинчев и другие перепели Башлачева Вышел в свет трибьют-альбом «Серебро и слёзы», посвященный памяти Александра Башлачёва. Автором идеи и почти всех аранжировок является Дмитрий Ревякин и группа Калинов мост (слушать альбом). В проекте участвовали многие известные рок-музыканты России и постсоветского пространства, большинство из которых лично знали Александра: Юрий Шевчук, Александр Васильев, Эдмунд Шклярский, Константин Кинчев, Гарик Сукачев, Юрий Наумов, Александр Ф. Скляр, Сергей Богаев, Вячеслав Бутусов.







«Мы очень трепетно отнеслись к задаче, которая перед нами стояла, и постарались сделать аранжировки такими, чтобы Александр был доволен. В проекте участвовали дорогие для меня музыканты, которые спели...

Вышла книга об Александре Башлачеве Вышла книга «В поэтической вселенной Александра Башлачёва», посвященная творчеству советского поэта, автор и исполнителя песен. Автор определяет жанр книги так: «занимательная башлачевистика», то есть в работе делается попытка просто рассказать о сложном. В монографии рассмотрены наиболее общие закономерности, определяющие специфику поэтической вселенной Александра Башлачёва. Первая глава посвящена вопросам стиля, поэтики, эстетики. Во второй главе автор пытается реконструировать художественную философию и религиозную концепцию Башлачёва. Третья глава посвящена «картине мира»: специфике времени и пространства. В...

Умерла бывшая жена Александра Башлачева Гражданская жена Александра Башлачева Анастасия Рахлина умерла после тяжелой болезни 2 июня 2018 года. «Сегодня в 14-05 отошла ко Господу монахиня Иулиания, больше известная как Анастасия Рахлина», - сообщается на ее странице в Facebook .



Она была гражданской женой ушедшего 30 лет назад Александра Башлачёва и мамой его сына Егора.





Анастасия Рахлина



Также была известна как одна из первых российских журналисток, пишущих о рок-музыке. Работала на радиостанции SNC, в телепрограмме «Антропология» и других.

Затем Настя много лет сотрудничала с интернет-порталом «Православие.ru». В...

Выходит третье издание биографии Александра Башлачева В начале декабря в продажу поступит третье издание книги Льва Наумова «Александр Башлачев – человек поющий». Презентация издания состоится в Москве 1 декабря, тогда же будут подведены итоги конкурса эссе, который проходил в течение этого года, пишет "Репродуктор". Выпускает книгу издательство «Выргород».



Новое издание книги заметно отличается от предыдущих. Наибольшие изменения коснулись раздела биографии Александра Башлачева, по сравнению со вторым изданием она выросла в полтора, а по сравнению с первым – почти в три раза. При этом в неё не только добавили новые материалы, но и существенно...