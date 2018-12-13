Вышла книга об Александре Башлачеве

Автор определяет жанр книги так: «занимательная башлачевистика», то есть в работе делается попытка просто рассказать о сложном. В монографии рассмотрены наиболее общие закономерности, определяющие специфику поэтической вселенной Александра Башлачёва. Первая глава посвящена вопросам стиля, поэтики, эстетики. Во второй главе автор пытается реконструировать художественную философию и религиозную концепцию Башлачёва. Третья глава посвящена «картине мира»: специфике времени и пространства. В четвёртой главе рассматриваются особенности звучащего Башлачёва: чем песенная поэзия отличается от бумажной? Как Башлачёв экспериментирует с «живым звуком»? В пятой главе («Башлачёв и другие») делается попытка найти все случаи башлачевских цитирований, рассмотрены в том числе и ранние «бумажные» тексты. Отдельные параграфы главы посвящены темам: Башлачёв и Пушкин, Башлачёв и Высоцкий, Башлачёв и Гребенщиков. В приложении к книге даётся полный список научных публикаций о творчестве Башлачёва (около 250 источников).

Автор книги изучает творчество СашБаша уже около 15 лет. За это время были написаны и опубликованы десятки статей о творчестве Башлачёва и других рок-поэтов, а также выпущено несколько монографий, одна из которых - "Мифопоэтика в творчестве Александра Башлачёва". Гавриков Виталий Александрович, доктор филологических наук, профессор Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Книга издана в твердом переплете. Издательство - Bull Terrier.