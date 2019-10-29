«Калинов мост» снова в полном составе

Ближайшие концерты команда сыграет в полном составе. Как стало известно, в составе группы «Калинов Мост» на бас-гитаре снова играет Андрей Баслык. Напомним, что в коллектив он пришел в 2006 году и с тех пор принимал участие в записи всех студийных альбомов. Первой работой для него стал «Ледяной Поход».



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В конце сентября 2019 года группа «Калинов Мост» объявила об уходе сразу двух музыкантов. Тогда команду покинули гитарист Константин Ковачев и Андрей Баслык. Стоит отметить, что с коллективом они не играли уже с лета, а сама группа играла акустические сеты. Новым гитаристом «Калинова Мост» стал Алексей Лебедев. Его первое выступление в составе команды состоялось 28 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге. Бас-гитариста на тот момент на сцене не было. Теперь же состав группы полностью укомплектован.

Между тем, известно, что бывший гитарист группы «Калинов Мост» Константин Ковачев уже занят в другой группе, сообщает Reproduktor. На протяжении нескольких месяцев музыкант работает в составе коллектива «Манго-манго». Видеозаписи выступлений команды с его участием уже можно найти на Youtube.

Ближайшие концерты «Калинова Моста» пройдут с программой «30 лет и 3 года». В Москве группу в полном составе можно будет увидеть и услышать 2 ноября. Выступление пройдет в «Мумий Тролль баре».