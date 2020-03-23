«Калинов мост» выпустил «Оружие» на виниле

Альбом «Оружие» был записан летом 1998 года в Москве и имел две версии сведения. Первоначальная версия была сделана саундпродюсером Владимиром Ивановичем Белоусовым, и именно она впервые издана на виниле. Идея обложки пластинки сохранена, но отличается от обложки 1998 года, как и сама версия альбома.

Именно в этот альбом входит пьеса «Родная», ставшая главным хитом Дмитрия Ревякина. Альбом «Оружие» на виниле выпустило музыкальное издательство «Отделение Выход». Производство дисков велось в Германии. Издание напечатано на черных дисках-гигантах, тип упаковки – разворотный конверт. К конверту прилагается 12-страничный буклет.



Дмитрий Ревякин

Последний винил у группы «Калинов мост» был издан в 1992 году.

Альбом «Оружие» стал пятым в дискографии коллектива. В отличие от предыдущих пластинок», тексты «Оружия» не изобиловали неологизмами и старославянизмами.