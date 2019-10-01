Из группы «Калинов Мост» ушли два музыканта

И если на прошедшем в Санкт-Петербурге концерте новый гитарист уже был представлен публике, то место басиста остается вакантным, сообщает reproduktor.net.



Дмитрий Ревякин

Из группы «Калинов Мост» ушли гитарист Константин Ковачев и бас-гитарист Андрей Баслык. Ковачев работал в коллективе с 2005 года, Баслык – с 2006-го. Первой студийной работой в составе команды для обоих стал альбом «Ледяной Поход». Сотрудничество Дмитрия Ревякина с Константином Ковачевым началось немного раньше. Они познакомились во время работы над диском «Жатва». Вскоре Константин стал постоянным участником «Калинова Моста». Последней работой в составе группы для него, как и для Баслыка, стал диск «Даурия».

Новым гитаристом группы «Калинов Мост» стал Алексей Лебедев из Караганды. В музыкальном мире он известен как участник группы «Пятый Угол». В составе команды Дмитрия Ревякина Лебедев дебютировал 28 сентября 2019 года на концерте в Санкт-Петербурге.

Ближайший концерт «Калинова Моста» в Москве запланирован на 2 ноября. Он пройдет в «Мумий Тролль Баре». Именно там столичная публика сможет впервые услышать нового гитариста коллектива. Команда выступит с акустической программой.