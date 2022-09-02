«Калинов Мост» - «Холсты»

02.09.2022. Navigator Records.

Жанр: рок, фолк-рок.

От «Калинова Моста», впрочем, остался почти что сам Ревякин. Новый гитарист Дмитрий Плотников и новый барабанщик Дмитрий Кричевский. Впрочем, уходивший не так давно Андрей Баслык все еще с группой. И Александр Владыкин тут же на баяне, бузуки и мандолине. Но звук свежий и незамасленный. И тексты все так же причесаны под былинно-народный распев, как любит Ревякин.

Да, это не тот крепкий плотный звук, что был раньше. Да, странноватый мастеринг (и был ли он? Кроме открывающей альбом «Четыре стороны»?). Новый «Калинов Мост» ищет свой новый звук. Это нормально.



Дмитрий Ревякин

Но насколько же щедр Дмитрий Ревякин в россыпях образов и инвектив! «Дом бесхозный покорблен, ни рубахи, ни порток. …Без тебя земля вдова» («Без тебя»). «Багровеют знамена от боли и горького гнева» («Даешь!). «Дружно тужится держава грядки махом прополоть» («Мед»). Очень трогательно звучит песня «О самом главном», посвящение великому Владимиру Мулявину, основателю ВИА «Песняры». А вот смысла вставки гитарного соло из Lady Jane группы The Rolling Stones в трек «Жив» остался непонятым.







Дмитрий Ревякин трансцендентным способом умеет погружать себя в архаичное мышление русского ямщика или конюха XIX века, не теряя способности к образности и поэтичности. Очевидно, что целью Ревякина в «Холстах» было выстроить некую этнографически-идеологическую платформу для поддержки СВО в Украине, но эта же погруженность в архаику и темное мышление иногда играет с ним злую шутку. Например, в «Даешь!» он незамутненно произносит «Как спасительный проблеск в борьбе с господами окрепнуть. Храбро судьбы измерьте. Даешь, брат, народную власть! Народную власть!». По нынешним временам суперпрезидентской олигархической страны это почти иноагентский, диссидентский даже призыв.

Ревякин обрел свой новый «Форсаж», он продуцирует новые смыслы и образы, не стесняясь рамками. «Холсты» не слишком-то выдержаны стилистически, в отличие от многих прошлых релизов, они сконцентрированы на силе высказываний. Нужен арт-рок, он есть. Нужен блюз — он есть во всех отттенках. «Калиновские» баллады аранжированы на вкус и цвет. Много воздуха, он рождается из-за привычки заканчивать гитарные соло за один-два такта до вступления солиста.

Я не заметил тут супер-хита. Каждому из слушателей может полюбиться любая из песен, но единого шлягера для всех тут, кажется, нет. Но слушать все это можно из превеликим удовольствием.

Оценка: 6,5 из 10.

Гуру КЕН