The Meisers - «ННВСТ». Уроки борьбы с ненавистью

14.07.2022, Rude Content.

Жанр: синти-поп-рок.

В свой первый альбом «Детка23» The Meisers, как и многие новички, воткнули вообще все, на что способны в принципе. Тут без оглядки на хронометраж сыграны и синти-поп-рок, и индастриал, и поп-панк, и психодел, и русский рок до кучи. Получилось пестровато и явно нехитово. А что новый сингл «ННВСТ»?

Строго говоря, «ННВСТ» выглядит треком из того же набора песен, записанных для дебютника и почему-то не вошедшим в него. После отчаянных триолей шумного гитарного риффа вокалист Денис Синицын сразу начинает с припева, густо задрапированного не только плотной гитарой, но и не менее плотными синтами. Вокал не разведен по частотам с этими жужжащими и свистящими штуками, так что разобрать слова удается не всегда, и необходимо делать усилие, чтобы понять, - о чем там вообще поется в припеве? Это грубая, но простительная для новичков ошибка в сведении, так бывает. А вот простить того, что ни один (!) инструмент так и не помогает ни разу вокалисту в подчеркивании его мелоса — лично я не могу. Они его топят, а не помогают!

Когда грохот гитар и барабанов стихает, оказывается, что песня-то вполне живая и жизненная. Парень вспоминает о своей бывшей, ушедшей к другому, так, что даже спать не может, он впадает в депрессию и поглощен ощущением ненависти. Осознавая, что ненависть — не самое лучшее чувство, он пытается освободиться от нее. Самый эффектный момент трека, когда в бридже со всех сторон звучат разные мужские и женские голоса с советами (это лучше слушать в наушниках), - но лирическому герою нужно найти свой голос, свой путь.



The Meisers







Песни The Meisers адресованы подростковой и/или инфантильной по сути аудитории, хотя тому же Синицыну — 27. Так бывает в музыке. Многие звездные диджеи стали известны уже за 40, хотя играют они для 20-летних. Примут ли сами подростки такие посылы — вопрос скорее удачи.

Жанр синти-поп-рока зачинался у нас в стране еще «Агатой Кристи» и «Апрельским маршем», но и сегодня модные артисты вроде Доры и Мэйби Бэйби частенько используют его, не говоря уж о Просто Лере и Гречке. А «Нервы» так и вообще построили на нем многое. Но они, конечно, не убивают вокал и припевы, как это старательно делает The Meisers, а напротив, - выводят вокал максимально выпукло и помогают ему инструментально.

С вокалом, кстати, у Дениса Синицына все очень неплохо. Звонкий трепетный голос, не уходящий в запредельную истеричность эмо. Полное отсутствие нечистых нот, искренний и нахалисто честный, и при этом чувственный вокал. Тембральных красок пока маловато, но это дело наживное со временем, основа-то есть.

Я не думаю, что этот сингл станет хитом из-за допущенных при записи и сведении ошибок. Очевидно, что припев должен звучать совершенно иначе, да и мелодическую его линию вместо повторов в духе копипаста стоило бы развить и обогатить, хотя бы транспозицией. Но не менее очевидно и другое. В лице The Meisers мы получили яркую честную и очень эмоциональную музыку. Ее интересно слушать, ее любопытно разбирать. Куда она двинется дальше? Сочинит ли новые яркие мелодии? Или заблудится в мутных дебрях российского шоу-биза? Стоит последить за ней.

Гуру КЕН