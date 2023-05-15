«Божья Коровка» показала, как россиянок «разводят» в Турции

28 февраля в день своего рождения лидер группы «Божья Коровка» Владимир Воленко презентовал новую песню про мошенников и альфонсов. А теперь на неё же вышел клип под названием «Пароль».

«Изначально песне было присвоено название «Чулочки», однако некоторым пользователям это показалось излишне вульгарным, к тому же оно полностью не выражало содержания песни. В связи с этим название было изменено на «Пароль», слово, которое на протяжении клипа звучит 4 раза. Однако если вас спросят какой именно пароль, вы знаете ответ: Чулочки» - иронизирует Владимир Воленко.



Божья коровка

Трек продолжает линию на отсылки к ретро-музыке, так что тут используется стилистика шлягера «Tu Es Foutu» итальянской певицы и философа IN-Grid, весьма популярного в нулевые, особенно в России. А вот текст вполне себе актуальный, и даже имеет реальную предысторию с участницей группы Натальей Шоколадкиной.

«Наташа Шоколадкина чуть не попалась на удочку такого иностранного жениха – мошенника. В отеле один турецкий мачо - аниматор начал весьма красиво и неожиданно за ней ухаживать, однако на повторное назначенное свидание он не пришёл. Одновременно с этим Шоколадкина заметила, что пропала её банковская карта, пин-код которой этот новоиспечённый знакомый, видимо, подглядел при операциях в банкомате. Наталья сразу поняла в чём дело, и меры приняла незамедлительно. Однако часто для подобных персонажей всё заканчивается весьма печально. Пока Наталья мерила чулочки, и думала, что её знакомый разгуливает с другой, на свидание он не пришёл потому, что его уже повязали представители турецкой полиции», - говорит Владимир Воленко.

В тексте второго куплета Наташа успешно преобразуется в Свету, в адрес которой от лица того самого мошенника звучит монолог, весьма самокритичный: «Ты поменяла пароль, и я уже не король». Вообще тема развода россиянок в Турции на деньги вполне себе актуальна не один десяток лет, и совсем не удивительно, что в клипе многие зрительницы радостно поддакивают тексту и посылают сердечки. А вот песен на эту тему я как-то и не припоминаю. Кажется, Воленко стал пионером данной темы.

В целом новый трек «Божьей Коровки» - ну, самая яркая их песня за последние годы. Тут и придраться не к чему. Стилистика понятна, тематика тоже, и все это под бодрый танцевальный ритм и бойкое соло Шоколадкиной на гармошке. Обратите внимание, как зрители радостно подпевают группе, то есть уже знают песню наизусть. Может быть, стоило внести некие турецкие мелодики в тело песни, но автор не счёл нужным, и имеет на это право.

Да, и по поводу шляпки.

«Свои партии Наташа Шоколадкина исполняет в большой пляжной шляпе, но по ходу шляпа меняет цвет: то она голубая, то красная. На самом деле это цветовой глюк в глазах Владимира Воленко, который до сих пор не может окончательно определиться какая же шляпа певице подходит больше. А что думаете вы по этому поводу?», - задается вопросом Воленко.

Это скорее подкол. Разумеется, только красная шляпка подойдет под красные тона остального наряда Шоколадкиной, а никак не голубая. Но в клипе время от времени появляются обе. А почему бы и нет?

Гуру КЕН