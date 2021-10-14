Начнем с того, что песня звучит явно на мотив «Гранитного камушка», золотого хита «Божьей Коровки». Но «Девушка» лишь переработана Владимиром Воленко и им написан новый текст, а музыка числится за авторством… Айдамира Мугу, почти позабытого уже автора хита «Черные глаза» в нулевых. Вот как объясняет это сам Воленко:

«В начале 2010-х мне задалбывали ссылкой на трек - Божья коровка «Девушка». Я удивлялся, ведь такой песни у меня в помине нет. Послушал как-то, по стилю вроде похоже, но уж больно галимо звучит. И тогда подумал: раз приписывают мне, значит нужно реально её сделать, только без фраз, типа: «Она милая, симпатичная по себе…» а на нормальном русском. Насчёт авторства трека по сей день ведутся ожесточённые споры. Оказалось, что трек, который нам приписывали, - это запись Айдамира Мугу, и официально авторство числится за ним. Однако это неоднократно оспаривалось лидером группы «Шан-Хай» Валерием Долженко, представлявшим песню ещё в 1997 году. На тот момент Мугу было всего 7 лет».

Надо еще пояснить, что «Гранитный камушек» - это мелодия фактически народная, она встречается в разных регионах России с разными текстами, и даже без всяких камушков. Но поп-хитом она стала после записи ее Воленко в 1994 году. Тогда же ее стали активно крутить по ТВ, да в такой тяжелой ротации, что звучала из каждого утюга. А сам Воленко под гитару пел ее еще в 80-е. В этой связи весьма иронично авторство Айдамира Мугу, которому в 1994 году было… 4 года. А что именно пел «Шан-Хай», известный по хиту 90-х «Солнечный зайчик», узнать проблематично, поскольку в интернете его версии нет, а сам Валерий Долженко скончался в 2018 году.

Интереснее другое. Текст Воленко явно отсылает к глагольному инфинитиву «нужна» в смысле неопределенного призыва «такая женщина мне и нужна», и это явный кринж откуда-то из «Ах, какая женщина, мне б такую» из хита 90-х «Фристайла». Кринж, но в стилистике пост-иронии от «Божьей коровки» это становится скорее пост-модерном.



Кадр из клипа

Клип режиссера Алексея Куликова выдержан в фирменной ультрафиолетовой эстетике. Фотограф (его играет Владимир Воленко) снимает секси-байкершу (Оксана Ступина), а потом женится на ней, и спустя 20 лет его сын преподносит ему сюрприз. Женитьба на чернокожей до сих пор выглядит хайпово, но в клипе все это подано как сюжетный изгиб, - почему нет.

«Сценарий данной истории я придумал сам. На примере фотографа Вэла мне хотелось подчеркнуть, что в процессе формирования семьи у людей происходит масса трогательных встреч и неожиданных сюрпризов. А в конце клипа уже сын Вэла собирается жениться на девушке, которой он поёт ту же песню спустя 20 лет. Следуя примеру отца, сынуля выбирает для брака девушку не совсем обычную, поэтому её появление в кадре вносит в финал клипа весьма неожиданный поворот. В США за такой поворот теперь могут и срок впаять. Хорошо, что я живу в России, и мои соотечественники воспринимают подобную иронию весьма адекватно».

В целом трек звучит как вполне узнаваемый для «Божьей Коровки», к тому же с новым текстом. Да и вообще как «Гранитный камушек-2», который недавно выпустили в обновленной версии. Кажется, пора забить на все эти сходства, и получать просто удовольствие от песен.

Гуру КЕН