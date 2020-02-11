«Божья Коровка» - «Гранитный камушек – 25 лет спустя»

История этой песни достойна всех музыкальных энциклопедий мира. Это в сущности кантри, дворовой шансон советских времен (возможно, лагерный, но тут историкам стоит еще покопаться). Эту песню с разными текстами и измененными мелодиями, когда более-менее сохранялся только запоминающийся припев, под гитару голосили везде - во дворах, пионерлагерях, на бардовских сборах, домашних пьянках и где угодно. Я, например, слышал ее в детстве в виде черной страшилки про «кошку, которая раздерет тебе сердце» и там останутся только клочья, довольно кровожадная версия.

Будущий лидер «Божьей Коровки» Владимир Воленко еще в 70-е написал свой романтический текст про «гранитный камушек» и значительно преобразил запевную мелодию, но пел ее все еще под гитару. И только в 1994 году Воленко выдал эстрадную версию — как тогда водилось, нашел западный эквивалент по ритму, сыграл с мощной бочкой и перегруженными гитарами, плюс вставил не очень-то переделанный рифф от хита Криса Ри. И получился шлягер, мгновенно взорвавший всю страну. Пока страна танцевала под «Гранитный камушек», критики яро обвиняли группу в плагиате (что вообще-то имело под собой основания). Сам Крис Ри был куда юмористичнее, он слышал эту песню, но добродушно никаких исков о плагиате не подавал.

И вот «Божья Коровка» показала новое видео, в котором Воленко торжественно объявляет о создании новой версии песни, уже без риффа Ри. Абсолютно живой концертный звук из туров по городам России, настоящий рок-н-ролл, и — действительно никакого Криса Ри тут уже нет. Новое гитарное соло гармонически наследует припеву, шутливо играется с ритмическими длительностями (это стоит послушать!), и вполне себе органично звучит, если не обращать внимание на не самое качественное сведение.

«Гранитный камушек» это чисто русская песня, и никакие иностранные авторы к её происхождению отношения не имеют, - утверждает в видео Владимир Воленко.

Ну так ведь оно и есть! Это по сути русская страдальческая народная песня, существенно переработанная Воленко, и превратившаяся в отвязный рок-н-ролл. За что, кстати, отдельное спасибо, - обошлось без хлюпающих битов и электронных барабанов, это мускулистый размашистый стадионный рок, если не обращать внимание на карикатурный вид клавиш-расчески (ну никак с ней «Коровка» не расстанется), выдающей вполне себе мощный бас а-ля Рэй Манзарек, а заодно и соло.



На концертах «Божьей Коровки»

В этом виде песня мне нравится определенно больше. В концертном виде она длится 6:42, как и полагается нетленке. Хорошо бы ее теперь в студии записать именно в таком аутентичном гитарно-барабанном звуке, аки Лепс, ну и радиоверсию слепить попроще, для масс.

Воленко — безусловно, в первую очередь музыкант. Да, попавший со временем в удушающие и обескровливающие тиски «дней города» или «корпоративов в Мухосранске», но оттого не переставший быть музыкантом. Что и доказывает свежее видео. Напористый жирный звук и очаровательное волшебство красивой мелодии. Знаете, с этим «Гранитным камушком» нам еще жить очень долго, это надо иметь в виду.

Гуру КЕН