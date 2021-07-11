«Божья коровка» - «Рыба»

Забавно, что клип на «Рыбу» был тогда же, в 2006-м, снят. Но итоговый результат музыкантам тогда не понравился, и клип не вышел. А песня звучит на CD веселого курортного альбома «Крылышки за спиной» (2007). Вот как эту историю обрисовал сам Владимир Воленко:

«После симпатичного клипа с танцующими коровами, снятого в 2003 году на русскоязычный кавер популярной песни Пола Маккартни «Missis Vanderbilt», я решил повторить сотрудничество с режиссёром Николаем Кропаловым (отцом ныне популярного актёра Нила Кропалова). Видео было снято за 3 часа, которые группе предоставило судоходство! Однако экономный бюджет и ограничения по времени сделали своё дело – результат не понравился… и готовый ролик был положен на полку».

И вот теперь вышел клип, в котором нарезка старых исходников с кассет Betacam SP футуристически оживлена графикой, футажами, цветокоррекцией и подводными съемками. И видео производит совсем другое впечатление. Молодеческая и девичья удаль тут бьет сквозь экран, при этом компонуясь с вполне себе подзабытым ощущением погружения к египетским пестрым рыбкам на дно.

Запев «А я рыба, я рыба!» действительно один в один запев суперхита ансамбля из 80-х Los Lobos (трижды обладателей Grammy) - «La Bamba» для одноименного фильма. Если мне не изменяет память, в СССР тогда вышла большая виниловая пластинка из золотых хитов Los Lobos, после чего и советские меломаны подсели на Los Lobos, и даже советскому ТВ в каком-то из «Мелодий и ритмов зарубежной эстрады» пришлось показать «La Bamba», что только удесятерило любовь к ним. Они пели «Ay arriba arriba, ay arriba arriba», что у Воленко легко перефразировалось в «А я рыба, я рыба!». И все. Больше никаких сходств нет, так что тему плагиата на этом и закрываем.

И вернемся к клипу в стилистике «как молоды мы были». Это важно, на самом деле, что мы видим этот клип впервые. Привычное для «Коровки» дураковаляние тут соединено с эффектом рыбок в аквариуме, и умножено на невозможность толком уехать в этом году на тропические моря. Пробивает вмиг! Еще и потому, что в этой «чаплинской» комической эстетике никто сейчас клипов-то и не делает, все адски серьезны.

Лучше посмеяться. Лучше над собой. И вообще.

Гуру КЕН