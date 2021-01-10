«Божья Коровка» показала мастер-класс по рок-саунду

Это настоящий ироничный фильм, отлично смонтированный и смотрящийся на одном дыхании. Но кто ожидал такого именно от «Божьей Коровки», которая «Гранитный камушек в груди»? Вот что рассказал нам Владимир Воленко:

«Не секрет, что сегодня мы живём в мире фальсификаций. Фальсифицируется абсолютно всё, начиная от результатов выборов целых партий и президентов. Достаточно вспомнить Байдена или Лукашенко. Что уж говорить о шоу-бизнесе. Рейтинги в чартах, просмотры на Ютьюбе, и многое другое продаётся практически официально. Плати, и будешь в шоколаде! Ежемесячно компании по продвижению предлагают пакеты, в результате которых на просторах отечественного шоу-бизнеса новые артисты растут как грибы. Однако платить за «Божью коровку» некому и тогда я решил, что пусть кадры видео говорят сами за себя! Это слишком просто – спрятаться за студийную аранжировку или скрыть погрешности своего вокала автотьюном (как нынче делают многие). Если ты реально артист, - то покажи, на что способен в действительности: в живом, концертном выступлении».

У Воленко с лукавым взглядом поверх очков получилась задорная история о том, как его группа репетирует, почему в составе нет бас-гитары (звук клавиш Роланда прилагается), как музыканты весело делают барабанное и гитарное шоу на концертах, и даже зачем сам Воленко отжимается на сцене (это тоже точно стоит посмотреть).

Надо сказать, что на моей памяти нет вообще ни одного провального концерта у этой группы, которую многие занесли в ретро-шкафы. Почти всегда (если телесъемка позволяет) полностью живой звук, и какой звук! И тот самый угар, ради которого вообще только и стоит ходить на живые концерты.

«Печально, но фактом является то, что рок-музыка постепенно вымирает. Да, ещё пока живы Пол Маккартни и Мик Джаггер, ещё зажигают Аэросмит, KISS и AC/DC, выступают Фил Коллинз и Марк Нопфлер, но все они уже давно переведены в разряд «артистов-ветеранов», а ничего подобного на смену им нет, и видимо, уже не будет. Для поколения, растущем на Моргенштерне, эти имена не значат ровным счётом ничего. Однако люди среднего и более старшего возраста весьма симпатизируют концертным традициям, заимствованным из рок-культуры. Выступая в «Дискотеках» совместно с такими ретро-звёздами, как «Ласковый май», «Мираж», «Комбинация» и другими, я смело использую концертные приёмы рок-музыки и это всегда прокатывает на ура! Придавая внедряемым элементам детскую непосредственность и ироничность, мы стали в шутку именовать подобный суррогат особым стилем чебурашка-рок».

Воленко делится проверенными концертными приемами: как разогревать публику, где делать акценты, в какой момент лучше включить «дискотеку», как держать внимание всего зала, и почему нельзя заканчивать хит на том месте, где слушатель привык к этому по аудиозаписям. Помнится, как-то Алла Пугачева рассказывала, что подглядела этот прием двойной-тройной коды (концовки песни) у французских звезд шансона вроде Пиаф, - они выступали под живой оркестр, и по окончанию хита публика рукоплескала и требовала еще и еще, поэтому оркестр играл еще раз припев, а то и несколько раз песню целиком. Алла Борисовна решила сделать это своей сценической фишкой с музыкантами «Рецитала», и отрепетировала прием повтора коды через томительную паузу до безупречности (затем его умело подхватил Киркоров). Но и «Божья Коровка» давно и успешно его использует!

«Оставшиеся без работы на долгие месяцы артисты с нетерпением ждут от 2021 года позитивных изменений, связанных с работой концертной индустрии. «Чебурашка –рок» - ролик, созданный с целью поддержать коллег по цеху, поклонников, а также всех любителей посещать большие музыкальные мероприятия. Заодно я решил осветить сей вопрос в слегка образовательной манере, рассказывая зрителям не только о видимой части концертных шоу, но и об её закулисном устройстве».

Любопытно, что это только первая часть фильма. Воленко обещает, что вскоре выйдет и вторая часть, посвященная работе вокалистов и фронтментов на сцене.

Гуру КЕН