«Божья Коровка» поностальгировала в «Ностальгии»

«Альбом совсем не похож на то, что нынче звучит отовсюду. И этому я несказанно рад! Весьма продолжительное я время пытался подстроиться под современные вкусы и форматы. Мне это не удалось. Поэтому теперь мне плевать на все форматы, я абсолютно свободен и руководствуюсь принципом «Делаю, что хочу!» В каком стиле этот альбом? Да нет никакого определённого стиля, точнее смесь самых разных стилей это и есть традиционный стиль группы «Божья коровка». Аудитория, знакомая с творчеством нашей команды это хорошо знает. Сегодня альбомы чаще записываются по схеме: один удачный трек… а все последующие являются его клонами. В «Ностальгии» всё принципиально наоборот. Каждый трек – типа новый альбом, поэтому воспринимать его правильнее, как сборник или пародию на радиоэфир», - говорит Владимир Воленко.

В альбом вошло 14 треков и 2 бонус-трека, из них только 6 - новые авторские, а остальные - обработки старых песен «Божьей Коровки» и народные, дворовые песни вроде «Качки». Необычно звучит переработка джазовой «Песни румынской делегации» VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Москве в 1957 году, из фильма «Девушка с гитарой».

«Ясное дело, что этот альбом не для тех, кому сейчас 15 лет (хотя, как ни странно, попадаются подростки, которым такое творчество тоже весьма интересно). Ноги растут ещё с тех времён, когда в музыке присутствовала концептуальность, поэтому оценивать трек по качеству бита или слушать его в манере куплет – припев нельзя, иначе вероятность профукать что-то важное и интересное, расположенное в кульминации или в конце, сильно возрастёт».

На три песни альбома уже вышли видео: «Правда - матка», «Ситуация» и «Накачанный чел».

Треки сделаны в привычно-ироничном ключе с аранжировками в духе европопа 90-х и поп-шансона, иногда с вкраплениями транса и даже танго. Между треками Владимир Воленко наговаривает, в духе кассетных альбомов 90-х, благодушный конферанс. В песнях использовано много цитат из музыки советского кино. Имеются поп-версии ирландских и скандинавских народных мелизмов. Завершается альбом двумя мажорными боевиками, ради которых, видимо, и выпускался альбом.

«Для закрепления позитивного настроения было принято решение добавить в конец два до-мажорных бонуса в обновлённом качестве звука: «Ободряющая» и «Дорога в рай». Люди постарше помнят, что на кассетах и бобинах всегда делали дописку, дабы свободное место на плёнке не пропадало даром. Это также вполне соответствовало духу времени и традиционному народному лозунгу «Требуйте долива пива после отстоя пены»».