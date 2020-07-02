«Божья Коровка» - «Теплоход. 20 лет спустя»

Песню написал шансонье Леонид Азбель. Он исполнял ее с проникновенным одесским прононсом, и это была грустная история про провинциальную девочку Женьку, с песнями и стихами отправившуюся покорять блистательную столицу. Столкнувшись с чуждым её тонкой натуре мегаполисом, она выбросилась из окна. Рефрен «А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход» лирично подчеркивал неизменность привычной действительности. Азбель смотрел на этот теплоход с печалью и воспоминаниями.

Владимир Воленко, близко знакомый с Азбелем, решительно сместил все акценты. Он нанизал трагическую историю на бравурный электро-хаус нулевых с фуззовой гитаркой, и идущий по Волге теплоход стал символом бурления жизни, несмотря ни на какие грустные истории отдельных пассажиров. В таком жизнерадостном виде песня покорила все и вся. Она по сей день (а ведь прошло двадцать лет!) звучит чуть ли не из каждого волжского ресторанчика, а заодно и из всех приморских.

И вот новая версия, да еще в живом концертном исполнении (хотя более ожидаемым стал бы полноценный клип) «Божьей Коровки». Песня все так же начинается с дворового боя гитары, да и проигрыши те же, разве что фузз с гитары исчез. Освежились биты, барабаны стучат куда более основательно. И всё бы ничего, если бы Воленко не решился поменять текст. Вместо ключевой развязки: «И хлебнув столицы до дна, Ты шагнула, Женька, с окна. И погасли в синих глазах Ясные огни», - теперь он поет: «И хлебнув столицы до дна, Женька жить устала одна, Потому у Женьки теперь четверо детей». Ого!

Думаю, автор вряд ли бы одобрил исчезновение ключевой фразы в своей песне. «Да ты чо, ради нее все и писалось!», - как говаривал Шнур в комедии «День выборов». Узнать точнее об этом мы уже не сможем, поскольку Леонид Азбель умер в 2012 году. Сам Воленко объяснил решение изменить слова так:

«Людям, которые не знают, что такое смерть ребёнка, этого не понять, но я видел как болезненно переживали смерть сына Андрей Разин или Толик Бондаренко из группы «Нэнси», да и многие другие. Сегодня аборты и суицид в школах (в классе, где учился мой сын, было два случая) можно назвать национальной катастрофой. Так что моя замена - скорее вопрос нравственно-политический. Мне очень долго было стыдно объясняться перед родителями, потерявших детей, за этот фрагмент песни».



Божья коровка

Выскажу свое мнение. Лично мне ту историю про романтичную провинциалку с чемоданом стихов и трагической гибелью все-таки жалко. При всей непритязательности она была жизненной. Но и к новой версии претензий нет, по звуку она уж точно лучше. Просто это очень разные песни. Прежняя история уничтожена. Но появилась новая! Довольно пресная, зато жизнерадостная и в духе имиджа «Божьей Коровки», это факт.

Гуру КЕН