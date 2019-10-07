«Божья коровка» - «Ностальгия»

Digital Project, 2019.

Жанр: поп, шансон, блюз, камеди, кавер.

Из 16 треков — шесть новых, включая инструменталы. Остальное — уже известные старые и разной степени изобретательности обработки дворовых, народных и советских песен. Такая чересполосица стилей, жанров, времен и народов, что кружится голова. Но Владимир Воленко предусмотрел и это, подстелив соломки в виде конферанса между треками и даже внутри песен, как бы изящно соединяющими весь «винегрет» (это слова самого Воленко) в нечто более-менее единое.

Да, и еще все объединяет шансон. Он есть даже там, где не очень-то напрашивается. Он пронизывает все. Собственно саму музыку услышать можно с лупой. В хите советских танцплощадок «Качка» вдруг возникает блюграссовая гитара, и переворачивает буквально все. Проходную кинопесенку из фильма «Девушка с гитарой», сыгранную в оригинале как хороший мейнстрим-джаз, Воленко делает тем же шансоном, но слушаешь прекрасные соло на клавишах, - и это музыка. «Застольная» вдруг обрела шотландский привкус виски с неожиданными волынками и всеми этими дудками. В «Матушке» проявляется почти настоящий грузинский хор (как в комедии Гайдая «Опасно для жизни», когда грузин раскрывает свой коньячный кейс), спетый Воленко самостоятельно по всем партиям (!), и это круто, что уж там.

За иронию над ностальгией по условному «Ласковому маю» отвечает песня «Накаченный чел», а частушки про коррумпированный российский шоу-биз «Правда-матка» держатся на финском рефрене «Летка-Енка» (отлично оркестрованном и сыгранном). Такой же скандинавский дух ощущается в «Праздничной», уже за счет характерной скрипки, будто сыгранной Александром Рыбаком на «Евровидении». Последние две песни альбома - «Ободряющая» и «Дорога в рай» - и вовсе почти госпелы с цитированием мировых хитов. Напомню, последний альбом группы назывался «Госпел» (2017), там были госпелы, и это явно один из любимых жанров Воленко, как ни парадоксально.

Но отчего же вся эта роскошь так боязливо попрятана по углам, а на первый план вынесены бочка и ведущий на нечетных долях? Да еще безбожно пережатые, как в 90-х? Ответа нет. Понятно, что «Божья коровка» - это скорее про веселье на пьяных корпоративах, и пугать хорошей музыкой уважаемых отдыхающих страшновато. Но я этой логики не понимаю, ведь самые топовые группы на корпоративах как раз берут качественной музыкой, от Therr Maitz до «Акапелла Экспресс». Но факт остается фактом: «Божья коровка» - это отъявленные меломаны, которые стыдятся того, что умеют играть и петь хорошую музыку.

Если же выйти за рамки успехов на корпоративах, то новый альбом «Ностальгия» предлагает сразу несколько хороших песен, особенно если раньше не доводилось слышать эту группу вне хита «Гранитный камушек». И это три последних трека альбома, до них надо дослушать. Они не новые, но отлично попали в это время. «Праздничная», «Ободряющая» и «Дорога в рай» получили новое сведение, бэки и освежили звук. Еще бы дать воздуха в эти треки, не жать их до состояния подошвы при сведении, - было б совсем приятно.

А в остальном это вполне себе традиционное музыкальное хулиганство «Божьей коровки», скетчи и частушки с обилием цитат, иногда смешные, иногда не очень. Все как в жизни.

Гуру КЕН