«Божья Коровка» спела удивительно добрую застольную «Хрусталь бокала»

У «Божьей Коровки» песни всегда очень позитивные, а в формате застольной песни как обращение к сидящим за столом близким людям это еще и наговор на добро. Не случайно, что в клипе активно используются домра и баян, окрашивая вроде бы обычный шансон в яркие цвета балканской и греческой музыки. Застолья — это жанр народного времяпрепровождения, ну как тут без баяна?

Знаете, что зацепило меня? Застольных-то со времен «Травиаты» до «Выпьем за любовь» Игоря Николаева было немало. Но вот чтобы сразу желали больше именно денег? Это очень по-сегодняшнему. Честно и просто. Если Лидия Русланова пела «Когда б имел златые горы», то пела она с ехидцей, - дескать, вот было бы злато, то все бросил бы к твоим ногам, но увы (хотя сама была отнюдь не бессребреницей, а даже наоборот). Если Инстасамка поет «За деньги да», то она подразумевает злато сугубо для себя. А Владимир Воленко желает по два ведра золота друзьям, причем с очень тонкой оговоркой: «Чтоб денюжку вам несло любимое ремесло, чтоб никогда вам не казалось мало». Это же совсем другой взгляд на бытие!

Клип Антона Куприянова поднимает этот посыл буквально на библейский уровень. Помните про то как «Иисус взял пять хлебов и две рыбы… Все ели и насытились; и двенадцать корзин были наполнены оставшимися кусками хлеба и рыбы»? В клипе сын барабанщика группы Сергея Демченко (он сыграл роль грузчика) приносит отцу сначала маленькую рыбку, чем отец остаётся не особо доволен. Однако чудесным образом, собирая друзей отца на застолье, рыба мальчика увеличивается, в результате чего на столе появляется поистине гигантская рыба. Оказалось, метаморфозу придумал сам Воленко, основываясь на мотивах карикатуры датского художника Херлуфа Бидструпа:

«До понимания библейских образов я дошёл только в зрелом возрасте. А когда мне было 20, не было ни ТВ-программ, ни интернета, ничего. Так что если удавалось заманить домой девушку для чего сами понимаете, я шёл на кухню разливать вино и готовить закусь, а ей давал для просмотра книгу датского карикатуриста Херлуфа Бидструпа (у матери в коллекции). Где было множество интересных рисованных историй, в том числе и про неудачного рыболова, который то ли врёт, то ли фантазирует, то ли просто выдаёт желаемое за действительное, но рыба от рыбалки до стола становится просто огромной! Это послужило отправной точкой для сюжета видео».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Многие самые успешные треки российской поп-музыки навеяны русскими народными напевами, и даже вторжение рэпа ничего не изменило. Такие песни все равно живут дольше остальных. «Хрусталь бокала» именно такая. Она вроде бы базируется на русском народном распеве, но благодаря привычному для шансона квинтовому басу и двухдольным барабанам адаптирована, а затем пестро раскрашена домрой и баяном (баяниста, кстати, играет Владимир Воленко-младший). А искренние пожелания людям жить безбедно — бесценны.

Не знаю, к чему тут прицепиться. Люблю добрые песни. Надеюсь, радиостанции помогут услышать «Хрусталь бокала» еще большему количеству людей. Это максимально радийная песня.

Гуру КЕН