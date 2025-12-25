Queen нашли потерянную рождественскую песню из 1974-го

Трек был записан в 1974 году во время работы над их вторым студийным альбомом группы «Queen II», но не вошёл в финальную версию. В преддверии переиздания альбома, релиз которого запланирован на 2026 год, группа представила сингл как раз к Рождеству.

Гитарист Брайан Мэй представил её впервые во время своего выступления на радиостанции Planet Rock.

«Возможно, кто-то слышал бутлег-версию “Not For Sale (Polar Bear)” в исполнении Smile — это очень старая песня, — говорит Мэй. — Но, насколько мне известно, именно эту версию не слышал ещё никто».



Гитарист подчёркивает, что это всё ещё рабочий вариант композиции, который появится в грядущем «пересобранном» издании альбома.

«Работа над ней ещё не завершена, и она появится на грядущем обновлении альбома «Queen II», которое выйдет в следующем году, — но я решил включить её в свой специальный выпуск на Planet Rock, потому что мне очень интересно узнать, что люди о ней думают, — добавил Мэй. - Надеюсь, у всех будет чудесное Рождество и отличный Новый год!»