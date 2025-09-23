В Лондоне открыли мемориальный сад Фредди Меркьюри

Ведущий гитарист Queen сэр Брайан Мэй и сестра покойного певца Кашмира Булсара официально открыли сад.

Пространство включает в себя «зеленую эко-каюту», которая должна стать центром для местного сообщества и мероприятий.



Мемориальный сад Фредди Меркьюри

Сэр Брайан, который сам вырос в Фелтхэме, сказал Би-би-си: «Это так приятно, что они почтили Фредди таким образом, как сына деревни ... мы очень гордимся».

Сэр Брайан добавил, что Фелтхэм, похоже, изменился к лучшему со времен его и Меркьюри там в 1960-х годах.

«Приятно видеть, что такое сообщество появилось в Фелтхэме, потому что, насколько я помню, это было не так в старые времена, и теперь у вас есть это прекрасное объединение художников и ремесленников. Очень интересно видеть это... Я очень рад, что это теперь место, где люди собираются вместе и помогают друг другу».

Каюта должна стать базой для волонтерской общественной группы Friends of Feltham Green, а также проведет такие мероприятия, как садоводческие мастерские, клубы после школы, выставки и общественные мероприятия, говорит Совет Хаунслоу.

Есть надежда, что объект, который был построен на ранее заброшенной земле, будет основываться на «сильном чувстве общности» в этом районе.

Шантану Раджават, лидер Совета Хаунслоу, сказал, что это был "«фантастический момент» как для Фелтхэма, так и для Хаунслоу.

«Использование возможностей, которые представляются в недоиспользуемых пространствах, а также в память о тех, которые славятся и жили здесь, действительно важно, и это действительно добавляет к этому чувству гражданской идентичности. Фредди Меркьюри был такой неотъемлемой частью нашего недавнего наследия, и это здорово, что мы можем должным образом отметить тот факт, что он жил в Фелтхэме».

Проект финансировался за счет взносов Фонда процветающих сообществ Совета Хаунслоу, мэра Лондонского фонда хорошего роста и A2Dominion.

Специальные гибридные розы, выведенные в честь звезды, растут рядом с вишневым деревом Сакуры, которое было куплено после краудфандинга 185 японских поклонников Queen.

Председатель «Друзей Фелтхэм Грин» Анджела Партон сказала, что новая каюта и мемориальный сад будут «приветственным пространством», которое «излучает положительные волны» в местном сообществе.