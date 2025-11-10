Брайан Мэй назвал альбом Queen, который был «не очень хорошо принят»

В новом видео на YouTube, посвященном виниловому переизданию A Night At The Opera и 50-летию Bohemian Rhapsody, 78-летний гитарный бог признался, что, хотя он всегда был поклонником пластинки 1974 года, поскольку именно тогда они впервые почувствовали, что могут по-настоящему экспериментировать, - не всем нравилось более тяжелое звучание.

В интервью второму эпизоду Queen The Greatest он сказал:

«Queen II не была так уж хорошо принята в рок-сообществе... в некоторых местах. Я всегда был большим сторонником этого альбома, потому что считаю его огромным шагом. Мы превращаемся из группы, которой почти не разрешают работать в студии, разве что на несколько часов в свободное время, в группу, у которой действительно есть студийное время. Мы уже можем себе позволить. Мы можем экспериментировать, и мы совершаем огромный скачок, рисуя картины на холстах плёнок Queen II. Я обожаю этот альбом».



Барабанщик Роджер Тейлор добавил:

«Думаю, на Queen II мы впервые получили определённую свободу в студии, в отличие от первого альбома, поэтому, по сути, он звучит лучше и больше соответствует тому, чего мы хотели. Не думаю, что он идеален, но мы обрели уверенность в себе, работая в студии. Там было гораздо больше света и тени».

Несмотря на такой прием, Queen II занял пятое место в чартах Великобритании.

Покойный фронтмен группы Фредди Меркьюри был рад, что пластинка попала в чарты. Однажды он сказал:

«Для меня самым важным было то, что альбом Queen II попал в чарты – это особенно приятно, учитывая, что первый не пользовался таким успехом. Приятно видеть признание своей работы, хотя обычно я не слишком переживаю. Роджер, как правило, больше переживает о том, что происходит в этой сфере».