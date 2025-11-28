Кирилл Туриченко посвятил песню «Мама» своему главному человеку

«Песня «Мама» родилась спонтанно, стихи написала дочь друзей Кирилла Полина Пономаренко. В ней и все те слова, которые каждый из нас хотел бы сказать своей маме, и все те смыслы, которыми наполнена наша жизнь. Эта песня как будто о каждом из нас, и в то же время очень личная – в ней Кирилл Туриченко делится значимым эпизодом из своей жизни. Каждое слово, каждое событие, описанное в песне, как будто всегда были частью нашей истории, а пронзительное «Мам, я тебя не предам» отзывается в сердце», - говорится в описании песни.

«Мама» выходит в свет накануне важного события в жизни Кирилла Туриченко – совсем скоро он станет папой.

«Мама» – это не только трогательный подарок, это и напоминание, что самые важные люди в нашей жизни – семья и близкие. В день премьеры песни Кирилл Туриченко в своих социальных сетях поделился личным – показал реакцию своей мамы на его новую песню.



Кирилл Туриченко

Актёр, певец и телеведущий Кирилл Туриченко cвою карьеру начинал на театральных подмостках, более 10 лет служил в театре Музыкальной комедии. Зрители полюбили его как исполнителя ключевых драматических и комедийных ролей в постановках театра. Как сольный артист Кирилл Туриченко раскрылся в культовом шоу «Маска» – его трепетный Носорог влюбил в себя телезрителей. Победитель второго сезона шоу «Аватар», участник «Шоумаскгоон» и «Фактора страха» на НТВ. Кирилл Туриченко был в жюри проектов «Маска», «Аватар» и «Суперстар». Обладатель престижных музыкальных премий, как сольный артист. С 2013 года – один из солистов культовой группы «Иванушки Int» – Кирилл Туриченко подарил коллективу вторую жизнь.