Кирилл Туриченко просит «Дай мне любовь»

«Дай мне любовь» – второй осенний сингл артиста, live-премьера которого состоялась на большом сольном концерте Кирилла в Санкт-Петербурге и была настолько успешной, что зрители просили исполнить её на бис.

Авторские треки - новый виток в карьере сольной карьере исполнителя.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Кирилл Туриченко

«Когда я пел чьи-то песни», - делится артист - я как будто бы проживал чужую жизнь, эмоции. Авторские композиции подарили возможность делиться чем-то по-настоящему своим!».

Кирилл Туриченко – актёр, певец, телеведущий. Более 10 лет выступал как солист театра Музыкальной комедии, исполняя главные роли в ведущих постановках. В 2013 году он вошёл в состав легендарной группы «Иванушки Int», вдохнув в коллектив новую жизнь. Скрывался под маской Носорога в культовом ТВ-шоу. Проект «Маска» позволил Кириллу Туриченко заявить о себе как о сольном артисте. Финалист второго сезона «Аватара», участник «Шоумаскгоон» и «Фактор страха» на НТВ, приглашённая звезда в шоу «Конфетка» на ТНТ, ведущий детской и взрослой «Новой волны», член жюри шоу «Суперстар!».