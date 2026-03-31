Placebo выпустили утяжеленную «Bruise Pristine»

Музыканты переработали трек 1996 года в «кое-что более тяжелое и динамичное в сравнении с оригиналом».

«Bruise Pristine» вышел на дебютном альбоме Placebo «Placebo» (1996). Сейчас группа готовит юбилейное переиздание, посвященное 30-летию релиза. Пластинка была выпущена 17 июня 1996 года. А новая версия Placebo увидит свет 19 июня. Она получила название «Placebo Re:Created».



В «Placebo Re:Created» войдут все десять песен с оригинального релиза, а также два бонус-трека. Вот что рассказали об обновленном альбоме сами музыканты:

«Мы рассматриваем эту запись как режиссерскую версию. Она не была создана с нуля. Мы вернулись к оригинальным мастер-записям и "вложили" в них 30 лет концертных исполнений [этих песен]».

По словам Placebo, при создании «Placebo Re:Created» они старались добавить в альбом звучание XXI века, при этом сохранив дух оригинала. И подчеркнули, что речь идет не об улучшении, а лишь о завершении задачи. Во время записи «Placebo» у музыкантов еще не было достаточного опыта или студийных знаний, чтобы воплотить свои идеи. А с годами песни обрели собственную жизнь на сцене во время концертов. Вот что еще сказали Placebo:

«Это праздник в честь того, с чего мы начинали. И точка соприкосновения между тогдашними и нынешними Placebo. Это дань уважения той невинности. И при этом мы даем песням возможность существовать в новом масштабе, с уверенностью и энергией группы, которой мы стали».