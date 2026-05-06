The Rolling Stones выпустили первую песню из нового альбома Foreign Tongues

Новый альбом выходит спустя три года после получившего мировое признание, удостоенного премии «Грэмми», возглавившего чарты и получившего мультиплатиновый статус альбома Hackney Diamonds. Альбом, описываемый как невероятно энергичная коллекция из 14 треков, предваряется бодрым и зажигательным синглом «In the Stars».

В преддверии анонса группа тонко, но тщательно создала атмосферу ожидания, в рамках которой было выпущено ограниченное издание песни "Rough and Twisted" , доступное только на виниле и выпущенное под названием "The Cockroaches". Релиз усилил ажиотаж и подогрел предположения среди поклонников и коллекционеров о звучании и направлении нового альбома, дав раннее представление о необузданной и экспериментальной энергии, движущей этим релизом.

Записанный в чрезвычайно плодотворный период, альбом "Foreign Tongues" ("Иностранные языки") появился на свет менее чем за месяц в студии Metropolis Studios в Западном Лондоне, где Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд воссоединились с обладателем премии "Грэмми" продюсером Эндрю Уоттом, с которым они работали над "Hackney Diamonds". Результатом стал динамичный и прогрессивный альбом, который блестяще передает неповторимое звучание группы, одновременно открывая новые звуковые и лирические горизонты и еще больше укрепляя наследие группы.

В записи альбома, в которой приняли участие такие выдающиеся музыканты, как Джаггер, Ричардс и Вуд, использованы композиции постоянных соавторов, таких как Дэррил Джонс, Мэтт Клиффорд и Стив Джордан, а также специальная запись Чарли Уоттса, сделанная во время одного из его последних визитов в студию перед смертью в 2021 году.

Дополнительным очарованием альбому стал впечатляющий список приглашенных артистов, в том числе Стив Уинвуд, Пол Маккартни, Роберт Смит из The Cure и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers.

Размышляя о процессе записи, Мик Джаггер заявил: «Мне очень нравится работать в Лондоне в студии Metropolis. Это были очень напряженные несколько недель записи альбома «Foreign Tongues». У нас было 14 отличных песен, и мы работали так быстро, как только могли. Мне особенно нравится сама студия, потому что она не слишком большая, поэтому можно почувствовать страсть каждого из нас».

Кит Ричардс также размышляет о работе в студии со своими давними коллегами: «Альбом «Foreign Tongues» является продолжением «Hackney Diamonds», и было здорово снова поработать в Лондоне и почувствовать эту лондонскую атмосферу вокруг себя. Это был месяц, который произвел сильное впечатление. Для меня главное — получать удовольствие от того, что мы делаем. Мне повезло, что я могу этим заниматься, и пусть это продолжается».

Ронни Вуд заключает: «Атмосфера была невероятно творческой, и вся группа была в отличной форме на протяжении всего процесса. Часто у нас всё получалось с первой попытки. Надеюсь, всем понравится».



The Rolling Stones - Foreign Tongues

Впечатляющая обложка — работа уважаемого американского художника Натаниэля Мэри Куинна, который с гордостью отмечает привилегию работать с иконами рока: «Создание обложки альбома для The Rolling Stones — это настоящая привилегия и честь, диалог с одной из величайших сил в истории культуры».

Альбом "Foreign Tongues" будет доступен в различных версиях, включая CD, делюкс-издания на CD, кассеты, несколько вариантов винила (стандартное и ограниченное цветное издание), эксклюзивные издания и специальные бокс-сеты, а также будет выпущен сингл "In The Stars" на CD и виниле.

Треклист Foreign Tongues:

1. «Rough And Twisted»

2. «In The Stars»

3. «Jealous Lover»

4. «Mr. Charm»

5. «Divine Intervention»

6. «Ringing Hollow»

7. «Never Wanna Lose You»

8. «Hit Me In The Head»

9. «You Know I’m No Good»

10. «Some Of Us»

11. «Covered In You»

12. «Side Effects»

13. «Back In Your Life»

14. «Beautiful Delilah»