В Лондоне открылся первый магазин The Rolling Stones

На странице группы в Twitter сообщается, что у первых 500 посетителей есть шанс приобрести новое издание альбома Goats Head Soup (1973), выпущенного на виниле красного цвета ограниченным тиражом специально по случаю открытия.

Из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, участники группы не присутствовали на церемонии, которая должна была состояться еще летом. После корректировки первоначальных планов торжественное открытие магазина под названием RS №9 на Карнаби-стрит, 9, было решено провести девятого сентября, который является девятым месяцем года. В конце улицы, хорошо известной поклонникам моды в Великобритании и за ее пределами, установлена трехметровый логотип группы в виде алых губ и высунутого языка.



Магазин RS №9

RS №9 является совместным проектом рок-группы и компании Bravado, отвечающей за продвижение брендов и атрибутики коллективов, сотрудничающих со звукозаписывающей корпорацией Universal Music. Как заявил корреспонденту ТАСС директор-распорядитель Bravado Дэвид Бойн, RS №9 является первым в мире постоянным магазином какого-либо музыкального коллектива. Планируется, что его ассортимент будет регулярно меняться.

"Среди всех музыкальных групп у The Rolling Stones едва ли не самые преданные поклонники, поэтому мы полностью уверены в успехе, - сказал Бойн. - Вместе с группой мы несколько лет работали над этим проектом. Карнаби-стрит была выбрана по той причине, что именно здесь в 60-х начали работать такие независимые британские магазины модной одежды, как Lord John и Take Six. Завсегдатаями на Карнаби-стрит были самые популярные музыканты, в том числе Дэвид Боуи, The Who и, конечно же, The Rolling Stones, так что это место просто идеально".

У стеклянных дверей собрались около 300 поклонников группы, в том числе те, кто следит за их творчеством с 60-х годов. В связи с действующими из-за пандемии ограничениями одновременно в магазин пускают не более 25 человек.

Интерьер двухэтажного магазина выполнен в красно-черных тонах. Наиболее запоминающийся элемент - напечатанные на 3D-принтере изображения логотипа группы в рост человека. Примерочные оформлены постерами The Rolling Stones, а на зеркала нанесены тексты песен. Внутри звучит музыка коллектива, а на больших экранах демонстрируется документальный фильм о творчестве группы и записи ее концертов.

Помимо альбомов и сольных пластинок The Rolling Stones в магазине можно приобрести товары различных модных брендов, так или иначе связанные с творчеством группы, сувениры и атрибутику, мужскую, женскую и детскую одежду. Цены колеблются от £5 ($6,5) за красный гитарный медиатор и £15 за защитную маску ($19,5) с логотипом группы до £535 (почти $700) за хрустальный графин с тем же логотипом. Больше тысячи фунтов придется отдать за рисунки дизайнера Джона Паша, придумавшего знаменитый символ The Rolling Stones полвека назад.