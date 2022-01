Королевская почта выпустила марки с The Rolling Stones

Группа Rolling Stones выпустила клип «Living In The Heart Of Love» памяти своего недавно ушедшего из жизни барабанщика Чарли Уоттса (смотреть клип).

Ирландская певица Имельда Мэй и легенда брит-попа Ноэль Галлахер выпустили дуэт «Just One Kiss» с гитарной партией Ронни Вуда из The Rolling Stones (смотреть клип).

О группе The Rolling Stones снимут художественный сериал. Продюсировать проект на канале FX будет та же компания, что работает над шоу "Корона".