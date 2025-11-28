Ваня Дмитриенко выпустил три электронных песни

В сингл вошли два дуэта с Saluki и A$thma boys.

Для меня это суперважный релиз, потому что я очень долго хотел поработать с Сеней SALUKI. Я пытался достучаться до него около трёх лет, чтобы мы записали совместную песню. На альбоме также есть очень талантливые ребята A$THMA BOYS, и я уверен, что в ближайшем будущем они тоже заявят о себе в своей сфере музыки.

Трек «без обид» - его фанаты ждали уже очень давно. Было бы странно выпускать все эти песни как синглы, потому что их многое объединяет, и в то же время это слишком сильно отдалило бы меня от моего основного жанра.

Такой эксперимент в формате EP для меня - большой шаг и большое удовольствие. И мне очень важно, что вы это цените. Когда все восхищаются талантливым музыкантом, они понимают: музыкант не может создавать только одну и ту же музыку. Я не могу жить без экспериментов, и я очень рад, что на этом пути мне встречаются такие талантливые и крутые люди».