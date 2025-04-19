Релизы недели: зачем Савичева стала рокером, а «Три дня дождя» не очень

Итак, приступаем к обзору.

После хайпового успеха Homay башкирская этно-поп группа ведет себя, мягко говоря, странно. До сих пор нет даже клипа на Homay! Сейчас их стали звать на топовые радиостанции, и они зачем-то просто так без разогрева выпустили вторую песню - Tugan Tel. И зря, потому что она гораздо слабее, рыхлее Homay. Лучше бы клип выпустили, а не щеки надували на тему офигенной историчности этой песни и первородности для истории всея Башкирии. МТС лейбл, раз уж подписал их, - мог бы подсказать ребятам, как действовать поумнее.

5/10

Юля Савичева бьет куда-то не туда. Выдумала какую-то новую моду про поп-рок (?!), надела косуху и решила, что она рокерша. Потому что когда-то "фанатела по Linkin Park и Slipknot". Ага. А теперь "работаем со многими сонграйтерами, ищем новое звучание". Ну да, Linkin Park так же и делали... В целом, все уныло и скучно, как всегда у Юли, но только еще с гитарками. Коллабы с Tritia и Джизусом только отягощают общее впечатление.

2/10



Три дня дождя

Наверное, главный релиз недели. 14 (!) депрессивнейших песен от артиста, который вроде бы в рехабе валялся, но вот оно как. Примерно к 3-4 песне сплошной депрессняк начинает немного утомлять, к 10 песне - даже раздражать. Но степень искренности Глеба в этих песнях зашкаливает, и она дорогого стоит. Музыканты Глебу не помощники, они вообще не шарят, и играют примерно одно и то же не слишком качественное из песни в песню. Шлягеров тоже нет. Но если хочется погрузиться в мир обиженного на весь мир психически нездорового подростка, - это самое то. Как в его мозг заглянуть, а потом глазки нужно промыть от грязи.

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7/10.

Ваня Дмитриенко сейчас на гормональных перверсиях (как и Валя Карнавал), и выдает песни разного качества и разной степени осознанности. "Настоящая" - далеко не шедевр, но точно увеличит его популярность, потому что неплохо раскрывает тему "неконтролируемого влечения к человеку", как говорит Ваня. То есть - на кого встает, тот и королева, коротко говоря. Мальчикам это зайдет, но и девочкам зайдет, потому что негрубо и почти-почти изящно. А для визуализации выбрана Дилара, у нее после Моргена обширный сексуальный опыт. Растет мальчик.

5/10

Знаете, меня уже пугает этот мутант в виде Дарьи Кузнецовой, штампующей каждую неделю однообразные поделки на стихи спонсора Михаила Гуцериева (иногда удачные, но часто нет), и к тому же продюсирующей бессмысленные и дорогостоящие клипы «Вселенной GM» имени опять же понятно кого. То есть для артистов выхлоп гарантированный: какая-никакая песня и бесплатный клип в придачу, и премия "Виктория" потом, возможно. Вот и выстроилась очередь. Лепс, как всегда, отчаянно хорош как вокалист, хотя ему откровенно пофиг на все вокруг. Попавший в этот оборот "рэпер" (по мнению Лепса) Леша Свик отчаянно пытается двигать лапками, но нельзя оживить неживое. Получилась "Человеческая многоножка", которую с помощью вентиляторов и стадикамов попробуют придать кинематографичности в клипе.

5/10

Гуру КЕН