Ay Yola рассказали, почему не ссорятся между собой

Работать с близкими — задача не из простых. Но участники набирающей популярность группы Ay Yola, похоже, нашли способ быть профессиональной командой, которая держится вместе уже не первый год. Их песня Homay поднялась на 6 место в глобальном чарте Shazam и на верхушке чартов России. Об этом коллектив рассказал в беседе с МУЗ-ТВ.



Ay Yola

Руслан Шайхитдинов объяснил, что его творческий тандем с дочерью начался, когда ей было девять — именно тогда появилась их первая совместная песня. С тех пор прошло 16 лет. Сейчас в группе трое участников, проект существенно изменился, но, по словам Руслана, за это время все стало настолько привычным и четким, что недопониманий в Ay Yola просто не возникает.

Музыкант отметил, что секрет их профессионального успеха — в удачном разделении ролей. Руслан считает, что на работе есть место только работе: «На студии надо работать, на телевизионной площадке надо работать, на концерте, на сцене надо работать». Все эмоции остаются за пределами сцены. Дома, по его словам, уже можно позволить себе быть собой — обняться, посмеяться или даже слегка повздорить. Но и это, как уверяет Шайхитдинов, происходит крайне редко.

Дочь Руслана, Адель, соглашается: за годы совместной работы они умеют соблюдать баланс между личным и профессиональным: «Мы научились разделять».

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На что музыкант тут же шутливо отвечает: «И властвовать».

Музыканты башкирской фолк-группы Ay Yola также рассказали секрет популярности своей песни «Homay». Трек, спустя всего лишь три недели после выхода, который состоялся в середине марта 2025 года, уже занимает лидирующие позиции в мировых топах.

«В чём секрет песни? Потому что здесь изначально заложены глубокие смыслы в нашем творчестве. Это не просто поп-музыка, а музыка с огромными смыслами. Наш альбом называется «Урал Батыр», и песня «Хумай» — это вторая песня с альбома, второй сингл. Я думаю, люди прочитали между строк эти смыслы. В этой композиции сложилось всё: и образ, как бы, Хумай, Адель, и сама лирика, и музыка, и наш посыл. Я думаю, поэтому и откликнулось. То есть творчество откликается тогда, когда оно резонирует в душе. А вы видите, какое большое количество людей разных вероисповеданий, разного возраста — это и молодёжь, и взрослые люди, и футбольные фанаты, и люди бизнеса», — рассказал Руслан Шайхитдинов.

Его коллега Ринат Рамазанов отметил, что тренд на национальность подхватили многие. По его словам, каждый начал переодеваться в свои национальные костюмы.

«Говорят: «Я казашка, я киргизка, я узбечка, я турчанка, я армянка». Весь мир это подхватил. Вначале — тюркские страны: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Турция. А потом это разнеслось на весь мир — и Мексика, и Китай, и Корея, и Америка, и европейские страны начали писать. В основе эпоса «Урал-Батыр» лежат все смыслы мироздания, вся Вселенная. Это башкирский эпос, который Урал-Батыр оставил в завете башкирскому народу, но он откликается в сердцах всех людей на планете. Есть неизменные ценности, у которых нет ни времени, ни начала, ни конца — они актуальны во все времена. И поэтому у людей, как раз, и в словах там (в песне. — прим. ред.) говорится, что и корни спрашивают, и душа, и кровь. Поэтому у каждого начала бурлить кровь, корни начали спрашивать: «А кто же я?» (отсылка к тексту. — прим. ред.)» — отмечает участник Ay Yola.

«Это приобрело такой большой резонанс. Все звёзды сошлись. Это очень профессионально написанная аранжировка, крутая. Это — национальные, народные инструменты. У каждого — своя энергия, свои вибрации, чувства. Это — образ Адель, которая вжилась в него, пропустила через сердце и душу. И всё это вместе — наш бэкграунд. Мы, в общем, подсчитали, сколько лет потрачено на музыкальное творчество: у нас на троих получилась сумма, где около 90 лет опыта соединилось», — добавил Рамазанов.