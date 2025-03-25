Ханна и Шоуа представили кавер на хит «Плачь и смотри» в новом амплуа

На «Авторадио» в шоу «Мурзилки Live» состоялась премьера обновленной версии легендарного хита «Плачь и смотри» в исполнении Ханны и Александра Шоуа. Дуэт сохранил оригинальную мелодию и текст, но представил трек в современной аранжировке, подчеркнув его вневременную актуальность.

Ханна призналась, что с детства воспринимала эту песню как собственную историю:

«Александру хочется сказать отдельное спасибо – огромный респект, низкий поклон! Эта песня для меня очень много значит. В детстве я искренне верила, что ее написали про меня – представляете? Такие известные артисты, которых я видела по телевизору, будто описали мою историю, мою судьбу... У меня действительно есть похожая семейная история. Когда появилась возможность спеть ее так, как я чувствую, – с легкой улыбкой, но с тем же трепетом, – я невероятно обрадовалась».



Ханна и Александр Шоуа

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Шоуа поддержал коллегу, отметив ее бережный подход к материалу:

«Мне многие предлагали переделать эту песню - то новый куплет добавить, то что-то вырезать. Но Ханна оказалась единственной, кто сказал: "Давай ничего не будем менять, просто споем ее как есть". Мне сразу это понравилось. Мы сделали современную аранжировку, сохранив саму мелодию - и оказалось, у этой композиции огромный потенциал. Она прекрасно зазвучала в современном формате, при этом осталась той самой любимой песней».



Ханна и Александр Шоуа

Студия шоу не случайно стала местом премьеры: здесь традиционно представляют знаковые коллаборации. Ведущие отметили особую энергетику выступления: «Видимо, у нас действительно рождаются музыкальные открытия».