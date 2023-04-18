Миша Марвин и Ханна нашли свой «Финал»

Клип снят режиссером Катей Як. Аннотацией к нему послужила строчка «вся твоя любовь - бесконечный скандал» из новой песни. Именно в таком ключе происходят отношения между героями клипа «Финал». Миша Марвин и Ханна бесконечно ссорятся и спорят в разных локациях, танцуют, занимаются любовью, а после герой Миши вспоминает об утраченном чувстве, напившись в баре.

«Финал» стал далеко не первым совместным треком Миши Марвина и супруги основателя лейбла Black Star Пашу. Самым популярным дуэтом Миши и Ханны является песня «Французский поцелуй», изданная в 2020 году.



Ханна и Миша Марвин