Artik и Ханна спели «Как в первый раз»

Песня скорее в поп-трэповой стилистике распавшегося дуэта Artik&Asti, однако голоса Артика и Ханны прекрасно сливаются.
«Годы идут, а дружба становится все крепче! Я уже говорила вам, что Artik был первым человеком, с которым я начала работать в муз индустрии, тогда мы были далеки от тех Ханны и Артика, которых вы знаете сейчас, мы знакомы уже больше 10 лет и Артик был первым человеком, с которым я записывала свои первые песни, он мне помогал, учил и мы просто здорово проводили время у него на студии. И вот, спустя 10 лет, наша очередная спонтанная встреча на студии переросла в совместный трек. Теперь, вы понимаете, почему этот дуэт для меня особенный!! Круто, что года идут, а наша дружба все крепче!»», - говорит Ханна.«Недавно встретились случайно с Ханной, я просто гулял, у неё были съёмки и студия. Слово за слово, и вот мы уже вместе на студии записываем песню. С Ханной мы знакомы уже около 10 лет. Недавно она рассказывала у себя в stories о первой нашей встрече и о том, что я был первым саунд-продюсером, с которым она встретилась, когда начинала свою музыкальную карьеру, и что наша встреча была в каком-то роде судьбоносной. Я рад, что годы идут, а мы всё так же дружим и работаем вместе. И рад, что вот так легко мы можем просто встретиться и тут же решить записать песню — и сразу же сделать это», - говорит Artik.
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