Artik и Ханна спели «Как в первый раз»

Награду «За неоценимый вклад в российскую национальную культуру» получил великий советский и российский композитор Александр Зацепин, отметивший в этом году свое 95-летие. Александр Зацепин также вручил премию «Виктория» в номинации «Саундтрек» группе «Любэ» за песню «А река течет» из фильма «Родные». Для Николая Расторгуева награда стала сюрпризом, он отметил, что не ожидал стать лауреатом Российской национальной музыкальной премии в этом году. Рекордсменом «Виктории-2021» по...

Награду «За неоценимый вклад в российскую национальную культуру» получил великий советский и российский композитор Александр Зацепин, отметивший в этом году свое 95-летие. Александр Зацепин также вручил премию «Виктория» в номинации «Саундтрек» группе «Любэ» за песню «А река течет» из фильма «Родные». Для Николая Расторгуева награда стала сюрпризом, он отметил, что не ожидал стать лауреатом Российской национальной музыкальной премии в этом году. Рекордсменом «Виктории-2021» по...

Ранее несколько недель подряд выпускались отдельные синглы из этого альбома. Дуэты с обновленным саундом исполнили вместе с Биланом Клава Кока («Держи»), Zivert («Это была любовь») и Jony («Believe»). Свои каверы песен Билана представили Филипп Киркоров («Химия»), Светлана Лобода («Малыш»), Ваня Дмитриенко («Невозможное возможно»), Artik...

Ранее несколько недель подряд выпускались отдельные синглы из этого альбома. Дуэты с обновленным саундом исполнили вместе с Биланом Клава Кока («Держи»), Zivert («Это была любовь») и Jony («Believe»). Свои каверы песен Билана представили Филипп Киркоров («Химия»), Светлана Лобода («Малыш»), Ваня Дмитриенко («Невозможное возможно»), Artik...

Вышел в свет альбом «13 друзей Билана», составляющий нечто среднее между трибьютом Диме Билану и дуэтами с ним же (слушать альбом).

В альбом вошли 9 песен, в том числе хит «Истеричка». Для Яндекса выпущена Deluxe Version с комментариями артистов про каждый трек. В рамках промо-кампании группа «Artik...

В альбом вошли 9 песен, в том числе хит «Истеричка». Для Яндекса выпущена Deluxe Version с комментариями артистов про каждый трек. В рамках промо-кампании группа «Artik...

Группа «Artik и Asti» сделала трэп-фит и клип с рэпером Jah Khalib под названием «МамаМия» (слушать песню).