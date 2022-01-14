Asti выпустила первую песню после ухода из Artik&Asti

«Чтобы воскреснуть, нужно испепелить», - поет в дебютной песне Анна.
«Так много вопросов, но пока мой ответ на них только один - моя музыка. «Феникс»», - говорит певица.
Релиз вышел на лейбле Universal Music. Трек написал Дима Лорен, продюсер - Олег Сашко.
«Наконец я могу вам рассказать! Сегодня я официально стала артистом Universal Music. Я счастлива, что вокруг меня сейчас находятся люди, которые бесконечно верят в меня, вкладывают душу и максимум своих сил в мое творчество! Больше всего переживала: «А вдруг меня не ждут? А если забыли? А вдруг я не нужна?», и я так рада, что эти переживания позади, и они были зря. Я тоже так сильно скучала! Спасибо всем моим самым драгоценным слушателям за то, что вы есть! За то, что вы такие! Особенные!!! Спасибо всем представителям прессы, которые сегодня пришли пообщаться и поддержали меня! Все прошло так чудесно и легко, будто бы я пообщалась с родными! Да что там, не будто бы, все и так родные! Я люблю вас! И бесконечно благодарю», - говорит Анна.
«Первый сингл Asti после ухода из дуэта Artik&Asti получился не провальным, но и не триумфальным. Понятно, что Дима Лорен отлизал хуки, текст ожидаемо привязан к уходу из дуэта. И за рамки эстетики дуэта нельзя было выйти, наверняка Universal жестко бдил за этим. И все-таки размаху, например, Дорофеевой из «Время и стекло» дебютный релиз заметно уступает. Невнятная концепция, вяловато и органно-церковный саунд, мягко говоря, не вдохновляет. Но и не неудачей это не назовешь: фишки соблюдены, рамки обозначены. Только новые песни прояснят ситуацию. На мейджоры типа Universal с одной песней в загашнике не берут, наверняка есть более яркие треки», - полагает музыкальный критик Гуру Кен.
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