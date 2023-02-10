Artik&Asti призвали оберегать чувства в «Кукле»

В макси-сингл вошел также минутный сниппет композиции «Быть счастливой». По словам музыкантов, этим релизом они открывают новую главу творчества Artik&Asti.
«Слова могут ранить, могут сломать — каждый из нас сталкивался с этим чувством, когда ночью, оставшись наедине с собой, негде спрятаться и негде укрыться от шквала обиды и боли. До сбитого дыхания, до отчаяния, когда в глазах и на душе — пусто. Снимайте обувь, когда входите в чью-то душу и сердце. Будьте бережными к чужим чувствам, уважая свои. Верю, что каждый найдет свой луч света в этой песне и в этих словах. Пусть эта песня будет напоминанием и оберегом. Пусть эта песня даст вам силы в том, что вы не одни со своей печалью. Она пройдет. Пусть вам будет светло и тепло», - считает солистка Севиль.
Релиз «Куклы» состоялся на лейбле Self Made. Автор песни - Дима Лорен, саунд-дизайнер - Дмитрий Макаренко, аранжировщик - Олег Сашко.
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