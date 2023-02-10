Artik&Asti призвали оберегать чувства в «Кукле»

Видео о взаимоотношениях Валиевой и ее партнера был снят в январе 2022 года. Автором идеи стал Алан Бадоев, а режиссером – Юрий Катинский. Новая Асти долго страдает от измен, а затем связывает руки партнера (его играет Андрей Карпов) стяжкой, словно куклу, она кормит его, купает и даже бреет бороду. И... поджигает дорогие апартаменты на глазах у него.



...