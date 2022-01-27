На обновленный Artik&Asti теперь можно посмотреть в клипе «Гармония»

Видео о взаимоотношениях Валиевой и ее партнера был снят в январе 2022 года. Автором идеи стал Алан Бадоев, а режиссером – Юрий Катинский. Новая Асти долго страдает от измен, а затем связывает руки партнера (его играет Андрей Карпов) стяжкой, словно куклу, она кормит его, купает и даже бреет бороду. И... поджигает дорогие апартаменты на глазах у него.
«Был эпизод, где в кадре я стояла промокшая до ниточки, и мне действительно было холодно, но везде есть плюсы – это помогло мне более точно передать состояние моей героини», - рассказала о съемках Севиль.
Напомним, что на прошлой неделе Артем Умрихин, выступающий под псевдонимом Artik, представил новую солистку, которая заменила Анну Дзюбу. Коллектив не изменил свое название Artik&Asti, а бывшая его участница взяла новое сценическое имя Anna Asti. Теперь с Артемом будет выступать 27-летняя Севиль Велиева – участница шоу «Голос», «Х-Фактор» и других вокальных шоу. Ранее обновленный состав Artik&Asti представил новый трек «Гармония», а теперь выпустил эффектный клип на него.
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