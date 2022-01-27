На обновленный Artik&Asti теперь можно посмотреть в клипе «Гармония»

Вместо ушедшей из проекта Анны Дзюбы Артем Умрихин взял исполнительницу родом из Узбекистана Севиль Велиеву. «Друзья, наконец-то пришел момент, когда я с гордостью могу официально представить Вам новое лицо и голос группы Artik...

Вместо ушедшей из проекта Анны Дзюбы Артем Умрихин взял исполнительницу родом из Узбекистана Севиль Велиеву. «Друзья, наконец-то пришел момент, когда я с гордостью могу официально представить Вам новое лицо и голос группы Artik...

Певица Anna Asti выпустила первый сингл после ухода из дуэта Artik&Asti, им стала песня и клип «Феникс» (смотреть клип).