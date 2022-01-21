Artik&Asti показали первую песню в новом составе

Вместо ушедшей из проекта Анны Дзюбы Артем Умрихин взял исполнительницу родом из Узбекистана Севиль Велиеву.
«Друзья, наконец-то пришел момент, когда я с гордостью могу официально представить Вам новое лицо и голос группы Artik&Asti! Знакомьтесь, как многие из Вас уже догадывались - Севиль Велиева! В начале ноября прошлого года группа осталась без самых главных своих составляющих: голоса, лица, фронтмена. Передо мной стал нелегкий вопрос: что делать дальше?! Ведь я как никто понимал, как сложно найти человека с голосом, который бы мне понравился. И в целом, что это будет? Как это будет? Кто это будет? Очевидно же, что кто бы ни пришел в группу, на него выльется много хейта и негатива. Если честно, я думал, что группе конец, потому что даже при самом оптимистичном прогнозе, я оценивал сроки на поиск вокала в 4-6 месяцев + потом подготовка человека еще минимум 2 месяца, и в итоге 6-8 месяцев молчания группы отправили бы ее в забвение. Но как и всю мою жизнь, я прошу Бога о помощи и Он посылает мне благословения... Каким-то чудесным образом и стечением обстоятельств мне попалась видеозапись Севиль с исполнением нашей песни «Чувства»! Я пересматривал и переслушивал это видео сотни раз, и все больше и больше всматривался в детали, вслушивался в голос и понимал, что она крутая. Сразу скажу, Севиль это не Асти‼️‼️ Просто воспринимайте название группы Artik&Asti как название любой другой группы, такое же как и А-Студио, Время и Стекло, Виа Гра и т.д., а Севиль - это новая солистка группы.
Севиль - полноценный профессиональный музыкант, вокалистка, которая всю жизнь поет, участвовала во многих конкурсах, вокальных шоу и давно доказала свой профессионализм. У нее свой индивидуальный тембр, свой собственный окрас и харизма в исполнении. Поэтому сравнивать даже не вижу смысла (хотя понимаю, что в любом случае найдутся такие люди), нужно просто принять этот факт или не принять. Каждый волен делать свой выбор! Ее талант и желание работать вселили и в меня новую веру, веру в будущее группы Artik&Asti. Это новый этап, новая глава! А какой она будет покажет только время. Всем любви и Гармонии».
В ближайшее время также ожидается выход клипа на песню «Гармония» режиссёра Юрия Катинского из команды Алана Бадоева.
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