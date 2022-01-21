Artik&Asti показали первую песню в новом составе

Певица Anna Asti выпустила первый сингл после ухода из дуэта Artik&Asti, им стала песня и клип «Феникс» (смотреть клип).

«Чтобы воскреснуть, нужно испепелить», - поет в дебютной песне Анна.







«Так много вопросов, но пока мой ответ на них только один - моя музыка. «Феникс»», - говорит певица.







Релиз вышел на лейбле Universal Music. Трек написал Дима Лорен, продюсер - Олег Сашко.



«Наконец я могу вам рассказать! Сегодня я официально стала артистом Universal Music. Я счастлива, что вокруг меня сейчас находятся люди, которые бесконечно верят в меня, вкладывают душу и максимум своих сил в мое творчество...