Artik и Ханна выпустили новогодний клип

Artik и Ханна спели «Как в первый раз» Artik и Ханна записали дуэтную песню «Как в первый раз», вышедшую в день рождения Артика (слушать песню). Песня скорее в поп-трэповой стилистике распавшегося дуэта Artik...

Ханна и Миша Марвин сняли приквел к «Французскому поцелую» Ханна и Миша Марвин сняли кинематографичное видео на недавно вышедший дуэт «Убью тебя» (смотреть клип). В клипе «Убью тебя» Миша Марвин и Ханна во второй раз сыграли влюблённую пару. Видео выступает сиквелом успешного клипа «Французский поцелуй».







Режиссер Катя Як показала, как герой Миши Марвина выходит из тюрьмы, где его встречает Ханна. После любовных сцен и прогулок Марвину предстоит сразиться на ринге, а к Ханне попадает в руки пистолет...



«Миша, спасибо за эту работу. Мне кажется, мы - отличная команда! Смотрите, кайфуйте и погружайтесь в нашу атмосферу», - говорит Ханна.



Ханна...

Ханна и Миша Марвин снова спели дуэтом Ханна и Миша Марвин снова спели дуэтом в новой песне «Убью тебя». Это второй их дуэт после хита «Французский поцелуй» (слушать песню). Лирическая баллада «Убью тебя» имеет похожее с «Французским поцелуем» поп-трэповое звучание, и тоже про историю любви. На этот раз на разрыв, чтобы «Но если вдруг разлюбишь, то я убью тебя».







Оба артиста Black Star провели активную рекламную кампанию трека, снимали много тизеров и отчаянно рекомендовали эту «невероятную песню» своим фанатам обязательно послушать.



Ханна и Миша Марвин

Ханна пьет «Весну» бокалами Певица Ханна представила, как можно пить весну бокалами и влюбляться, в новом клипе «Весна» (смотреть клип). Режиссер Катя Як, плодотворно работающая с Ханной, представила кинематографический клип с розовым напитком «Весна», романтическими встречами. Ханна предстает в образе владелицы некого кафе, наблюдающей за свиданиями. Но однажды один красавчик (в исполнении актера Михаила Вихляева) придет и за ней...







Песня с крепко сбитыми битами от Дмитрия Баскакова и Дмитрия Калиша повествует об ожидании весны и уверенности, что влюбиться можно всегда, а не только в весеннюю погоду.



Ханна



Ранее у...