Artik и Ханна выпустили новогодний клип

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Artik и Ханна выпустили клип «Как в первый раз» (смотреть клип).

Сам трек вышел еще в декабре, и к Дню влюбленных Artik и Ханна выпустили романтичное зимнее видео. Взявшись за руки, они гуляют по вечерней Москве и наслаждаются эффектными видами.

«Пусть ваше тепло, любовь и доброта освещает все вокруг! Надеюсь, вы словите нашу идею», - немного сумбурно высказалась Ханна.

Ханна и Артик
Ханна и Артик

«Мы хотели передать предновогоднее настроение, когда на улице волшебная зима и каждый из нас верит в чудеса! А также вспомнить детство и опять окунуться в атмосферу 2000-х», - такова версия Артика.

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