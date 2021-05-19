Ханна пьет «Весну» бокалами

Режиссер Катя Як, плодотворно работающая с Ханной, представила кинематографический клип с розовым напитком «Весна», романтическими встречами. Ханна предстает в образе владелицы некого кафе, наблюдающей за свиданиями. Но однажды один красавчик (в исполнении актера Михаила Вихляева) придет и за ней...

Песня с крепко сбитыми битами от Дмитрия Баскакова и Дмитрия Калиша повествует об ожидании весны и уверенности, что влюбиться можно всегда, а не только в весеннюю погоду.



Ханна

Ранее у Ханны выходило mood-видео на эту песню.