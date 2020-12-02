Ханна спела про экс-бойфренда

Певица Ханна снова обратилась к «колхозной» поп-музыке 90-х, и сделала трек в стиле провинциальной попсы а-ля Света. В треке «Не любовь?» она рассказывает, как ютилась в квартире бойфренда, и удивляется, что он нашел в других девушках, хотя она его ждала. В клипе режиссера Кати Як певица ходит с жутким вульгарным макияжем, и воссоздает в своих фантазиях картины, когда ее экс-бойфренда (его сыграл Петр Романов) обнимают другие эскортницы.

«Мы слишком часто грустим и думаем о тех, кого на самом деле мы не любим и кто этого не достоин... не так ли? Возможно сейчас пришло время это исправить!», - пишет Ханна (орфография оригинала сохранена).



Ханна