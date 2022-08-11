Певица Ханна госпитализирована

Ханна отменила все свои ближайшие концерты с деловыми встречами и начала прохождение восстановительного курса. Ханну навестил в клинике ее супруг — глава лейбла Black Star Павел "Пашу" Курьянов.
«Спасибо всем за беспокойство и слова поддержки. Все относительно в порядке. Я с капельницей и давлением 60/80. Похоже, я перелетала или переработала, или просто мой организм отказывается жить в таком графике. Кто давно со мной, знает, что раз в год у меня бывает такое состояние… Мне нужно немножко времени, ваше понимание и поддержка», - написала певица.
Комменты