Певица Ханна госпитализирована

Сам трек вышел еще в декабре, и к Дню влюбленных Artik и Ханна выпустили романтичное зимнее видео. Взявшись за руки, они гуляют по вечерней Москве и наслаждаются эффектными видами.







«Пусть ваше тепло, любовь и доброта освещает все вокруг! Надеюсь, вы словите нашу идею», - немного сумбурно высказалась Ханна.



Ханна и Артик



«Мы хотели передать предновогоднее настроение, когда на улице волшебная зима и каждый из нас верит в чудеса! А также вспомнить детство и опять окунуться в